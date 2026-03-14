Похороны Людмилы Арининой пройдут в закрытом формате

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Похороны заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой пройдут в закрытом формате по ее завещанию, сообщил РИА Новости директор "Мастерской Петра Фоменко" Андрей Воробьев.
Аринина скончалась в возрасте 99 лет.
«
"Церемонии прощания не будет. Не будет ни коллег, ни гостей. Похороны пройдут в закрытом формате. Такое решение было ее последней волей", - сказал собеседник агентства.
Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу "Мастерской Петра Фоменко", где прослужила до 2006 года.
Актриса Людмила Аринина в фильме "Публикация". Киностудия имени М. Горького, 1988 год
