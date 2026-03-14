Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина - РИА Новости, 14.03.2026
19:17 14.03.2026 (обновлено: 19:35 14.03.2026)
Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина
Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина - РИА Новости, 14.03.2026
Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась в возрасте 99 лет, сообщили в Мастерской Петра Фоменко. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T19:17:00+03:00
2026-03-14T19:35:00+03:00
культура
людмила аринина
рсфср
мастерская петра фоменко
россия
гитис
петр фоменко
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080700085_0:336:2483:1733_1920x0_80_0_0_52c9b00a410e96390e6c8b6dc41960e8.jpg
рсфср
россия
москва
людмила аринина, рсфср, мастерская петра фоменко, россия, гитис, петр фоменко, москва
Культура, Людмила Аринина, РСФСР, Мастерская Петра Фоменко, Россия, ГИТИС, Петр Фоменко, Москва
Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла в возрасте 99 лет

© Фото : пресс-служба театра "Мастерская Петра Фоменко"Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась в возрасте 99 лет, сообщили в Мастерской Петра Фоменко.
"Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы – затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Как уточняется, главным режиссером в жизни Арининой стал Петр Фоменко. Он подарил актрисе "звездный час", позвав ее в свой легендарный фильм "На всю оставшуюся жизнь" (1975).
"Спасибо вам, Людмила Михайловна, за эту легкость, за мудрость и за тот самый свет, которым вы делились со зрителями и с коллегами до самого конца. Светлая память", - говорится в сообщении.
Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она уехала покорять Москву и с первой попытки поступила в ГИТИС. В кино она дебютировала в 1941 году, но сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1999 году Аринина вошла в труппу "Мастерской Петра Фоменко", где прослужила до 2006 года.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Аринина в фильме "Публикация". Киностудия имени М. Горького, 1988 год
Актриса Людмила Аринина в фильме Публикация. Киностудия имени М. Горького, 1988 год - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Актриса Людмила Аринина в фильме "Публикация". Киностудия имени М. Горького, 1988 год
 
КультураЛюдмила АрининаРСФСРМастерская Петра ФоменкоРоссияГИТИСПетр ФоменкоМосква
 
 
