Аракчи назвал Россию и Китай партнерами Ирана - РИА Новости, 14.03.2026
20:43 14.03.2026
Аракчи назвал Россию и Китай партнерами Ирана
Аракчи назвал Россию и Китай партнерами Ирана - РИА Новости, 14.03.2026
Аракчи назвал Россию и Китай партнерами Ирана
Глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал Россию и Китай партнерами Тегерана, отказавшись говорить о том, получает ли республика помощь в связи с операцией США и... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T20:43:00+03:00
2026-03-14T20:43:00+03:00
тегеран (город)
сша
китай
иран
в мире, тегеран (город), сша, китай, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Тегеран (город), США, Китай, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Аракчи назвал Россию и Китай партнерами Ирана

Аракчи назвал Россию и Китай стратегическими партнерами Ирана

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал Россию и Китай партнерами Тегерана, отказавшись говорить о том, получает ли республика помощь в связи с операцией США и Израиля.
«
"Россия и Китай - наши стратегические партнеры, мы тесно сотрудничали в прошлом и это продолжается. Это включает военное сотрудничество тоже. Я не буду вдаваться в детали по этому вопросу", - сказал Аракчи в интервью телеканалу MS Now в ответ на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что у Тегерана "хорошее сотрудничество с Москвой и Пекином в политическом, экономическом и военном планах".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
