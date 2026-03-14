Аракчи назвал Россию и Китай партнерами Ирана
2026-03-14T20:43:00+03:00
Аракчи назвал Россию и Китай стратегическими партнерами Ирана
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи назвал Россию и Китай партнерами Тегерана, отказавшись говорить о том, получает ли республика помощь в связи с операцией США и Израиля.
"Россия и Китай - наши стратегические партнеры, мы тесно сотрудничали в прошлом и это продолжается. Это включает военное сотрудничество тоже. Я не буду вдаваться в детали по этому вопросу", - сказал Аракчи в интервью телеканалу MS Now в ответ на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что у Тегерана "хорошее сотрудничество с Москвой и Пекином в политическом, экономическом и военном планах".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.