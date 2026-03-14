Ормузский пролив закрыт только для США, Израиля и их союзников, заявил Иран

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Передвижение через Ормузский пролив ограничено только для США, Израиля и их союзников, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.
"На самом деле Ормузский пролив открыт. Он закрыт только для танкеров и судов, принадлежащих нашим врагам. Тем, кто нас атакует, и их союзникам. Остальные могут проходить свободно", — сказал он в интервью MS Now.
Министр отметил, что имеющаяся у стран обеспокоенность безопасностью судоходства в регионе не связана с Ираном.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить военные корабли в Ормузский пролив.
В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.
Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100%.