Новый верховный лидер Ирана в порядке, заявил Аракчи

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи пообещал, что нового верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи скоро все увидят, подчеркнув, что с ним всё в порядке.
По его словам, иранская система управления не зависит от личности или группы людей, структура хорошо функционирует.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.