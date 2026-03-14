Рейтинг@Mail.ru
Новый верховный лидер Ирана в порядке, заявил Аракчи - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 14.03.2026 (обновлено: 20:07 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/arakchi-2080707474.html
Новый верховный лидер Ирана в порядке, заявил Аракчи
Новый верховный лидер Ирана в порядке, заявил Аракчи - РИА Новости, 14.03.2026
Новый верховный лидер Ирана в порядке, заявил Аракчи
Глава иранского МИД Аббас Аракчи пообещал, что нового верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи скоро все увидят, подчеркнув, что с ним всё в порядке. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T19:51:00+03:00
2026-03-14T20:07:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
моджтаба хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080274324_0:543:2049:1695_1920x0_80_0_0_f7896930c4e4bbdd824f1fc0b26f8f3c.jpg
https://ria.ru/20260314/iran-2080615168.html
https://ria.ru/20260311/iran-2079892864.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080274324_0:351:2049:1887_1920x0_80_0_0_571816488eda5190d6a31cdb20aa4405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, моджтаба хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Израиль, Моджтаба Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, Аббас Аракчи
Новый верховный лидер Ирана в порядке, заявил Аракчи

Аракчи: новый верховный лидер Ирана в порядке

© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed JafarnejadМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed Jafarnejad
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи пообещал, что нового верховного лидера страны Моджтабу Хаменеи скоро все увидят, подчеркнув, что с ним всё в порядке.
«
"Скоро все увидят, что с новым лидером всё в порядке. Он будет исполнять и исполняет свои обязанности", - сказал Аракчи в интервью телеканалу MS Now.
По его словам, иранская система управления не зависит от личности или группы людей, структура хорошо функционирует.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
В миреИранСШАИзраильМоджтаба ХаменеиВоенная операция США и Израиля против ИранаАли ХаменеиАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала