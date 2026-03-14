19:40 14.03.2026 (обновлено: 19:46 14.03.2026)
Назван самый опасный вид алкоголя
Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, рассказал нарколог и... РИА Новости, 14.03.2026
Назван самый опасный вид алкоголя

Нарколог Тюрин назвал нелегальный алкоголь лидером по степени опасности

Бар алкогольных напитков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, рассказал нарколог и заведующий отделением клиники "Алкомед" Андрей Тюрин.
"Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков", - сказал Тюрин в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, основная угроза нелегального алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем могут содержаться метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Врач пояснил, что метиловый спирт является сильным ядом, поражающим почки и зрительный нерв.
Он добавил, что употребление всего 50–100 граммов такой жидкости может привести к необратимой слепоте или летальному исходу.
