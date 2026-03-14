https://ria.ru/20260314/alkogol-2080706389.html
Назван самый опасный вид алкоголя
Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, рассказал нарколог и... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T19:46:00+03:00
общество
андрей тюрин
алкоголь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104814/63/1048146349_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_3e3604f8c3b1b75a655b689bb1984c72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104814/63/1048146349_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_655fa1042b18b8fc2758318da9d87785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Нарколог Тюрин назвал нелегальный алкоголь лидером по степени опасности
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, рассказал нарколог и заведующий отделением клиники "Алкомед" Андрей Тюрин.
«
"Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков", - сказал Тюрин в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, основная угроза нелегального алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем могут содержаться метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Врач пояснил, что метиловый спирт является сильным ядом, поражающим почки и зрительный нерв.
Он добавил, что употребление всего 50–100 граммов такой жидкости может привести к необратимой слепоте или летальному исходу.