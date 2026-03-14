Назван самый опасный вид алкоголя

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, рассказал нарколог и заведующий отделением клиники "Алкомед" Андрей Тюрин.

"Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков", - сказал Тюрин в беседе с "Лентой.ру" .

По его словам, основная угроза нелегального алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем могут содержаться метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Врач пояснил, что метиловый спирт является сильным ядом, поражающим почки и зрительный нерв.