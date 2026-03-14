17:32 14.03.2026
В Испании прошли акции против войны на Ближнем Востоке
Акции против войны на Ближнем Востоке прошли более чем в 150 городах Испании, тысячи людей вышли на улицы, требуя остановить боевые действия и призывая... РИА Новости, 14.03.2026
© REUTERS / Alejandro Martinez VelezУчастники акции протеста под лозунгом "Нет войне" перед посольством США в Мадриде, Испания. 14 марта 2026
МАДРИД, 14 - РИА Новости. Акции против войны на Ближнем Востоке прошли более чем в 150 городах Испании, тысячи людей вышли на улицы, требуя остановить боевые действия и призывая соблюдать международное право, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
В Мадриде около пяти тысяч человек собрались рядом с площадью Аточа, сообщил агентству сотрудник правоохранительных органов. Манифестация прошла рядом с Центром искусств королевы Софии, где хранится картина "Герника" Пабло Пикассо - один из самых известных символов антивоенного искусства. Участники акции скандировали "Нет войне", "Нет НАТО", а также "Кто решает здесь? Иранский народ".
Мобилизации по всей Испании проходили под общим лозунгом "Нужно остановить войну на Ближнем Востоке. Не забывать Газу". Инициативу поддержали более сотни общественных объединений и политических партий.
"Ничто не оправдывает жестокие бомбардировки США и Израиля, которые представляют серьёзную угрозу миру в регионе и опасность для глобальной безопасности... Призываем всех демократов осудить эту агрессию, защищать международное право и работать ради справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который должен включать прекращение геноцида в Газе", - говорится в манифесте, зачитанном во время протеста организаторами мероприятия.
Аналогичные акции прошли и в других крупных городах страны, включая Барселону, Севилью, Сарагосу, Сантандер и Кордову. Организаторы подчеркнули, что демонстрации носят мирный характер.
Ранее посольство США в Испании рекомендовало своим гражданам избегать массовых мероприятий в связи с возможными протестами, предупредив, что напряжённость во время подобных акций может быстро возрасти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
