В Испании прошли акции против войны на Ближнем Востоке

МАДРИД, 14 - РИА Новости. Акции против войны на Ближнем Востоке прошли более чем в 150 городах Испании, тысячи людей вышли на улицы, требуя остановить боевые действия и призывая соблюдать международное право, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
В Мадриде около пяти тысяч человек собрались рядом с площадью Аточа, сообщил агентству сотрудник правоохранительных органов. Манифестация прошла рядом с Центром искусств королевы Софии, где хранится картина "Герника" Пабло Пикассо - один из самых известных символов антивоенного искусства. Участники акции скандировали "Нет войне", "Нет НАТО", а также "Кто решает здесь? Иранский народ".
Мобилизации по всей Испании проходили под общим лозунгом "Нужно остановить войну на Ближнем Востоке. Не забывать Газу". Инициативу поддержали более сотни общественных объединений и политических партий.
"Ничто не оправдывает жестокие бомбардировки США и Израиля, которые представляют серьёзную угрозу миру в регионе и опасность для глобальной безопасности... Призываем всех демократов осудить эту агрессию, защищать международное право и работать ради справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который должен включать прекращение геноцида в Газе", - говорится в манифесте, зачитанном во время протеста организаторами мероприятия.
Ранее посольство США в Испании рекомендовало своим гражданам избегать массовых мероприятий в связи с возможными протестами, предупредив, что напряжённость во время подобных акций может быстро возрасти.
