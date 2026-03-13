Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. Архивное фото

Тело третьего пропавшего в Звенигороде подростка может быть подо льдом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тело третьего подростка, утонувшего семь дней назад в акватории Москвы-реки в подмосковном Звенигороде, может находиться под толстым слоем льда возле береговой линии, образовавшемся при ледоходе; предполагаемое место нахождения ребенка обследуют при помощи эхолотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Предположительно, тело третьего подростка находится под толстым слоем льда, который образовался вдоль береговой линии реки при ледоходе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работающие на месте происшествия спасатели применяют для поиска подростка специальные эхолоты, которые позволяют найти ребенка под толщей льда.