Появились новые подробности о поиске пропавших детей в Звенигороде

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спасатели обследовали при поиске пропавших семь дней назад детей в подмосковном Звенигороде 16 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"За сутки специалистами проведено 16 погружений и обследовано 6 тысяч квадратных метров. Всего с начала операции по поиску детей проведено 74 погружения, обследовано 16 тысяч квадратных метров акватории реки", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, лодками с боковым обзором обследовано 730 тысяч квадратных метров. Общая протяженность поисков составила порядка 36 километров. Пешими группами пройдено 59 километров по двум берегам реки.