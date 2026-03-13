СК сообщил, где нашли тело второго мальчика, пропавшего в Звенигороде - РИА Новости, 13.03.2026
10:07 13.03.2026 (обновлено: 10:15 13.03.2026)
СК сообщил, где нашли тело второго мальчика, пропавшего в Звенигороде
Тело второго мальчика, пропавшего в Звенигороде, нашли в семи километрах от места, где дети провалились под лед, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 13.03.2026
Происшествия, Звенигород, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК: тело пропавшего в Звенигороде мальчика нашли в 7 км от места провала под лед

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПоиски пропавших подростков в Звенигороде
Поиски пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тело второго мальчика, пропавшего в Звенигороде, нашли в семи километрах от места, где дети провалились под лед, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"В ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении троих детей в городе Звенигороде и проводимых поисковых мероприятий обнаружено тело второго мальчика в воде, около семи километров от места, где предположительно дети провалились под лед", - сказала она.
Врадий добавила, что в рамках расследования будут назначены экспертизы для установления причины смерти ребенка.
"Работа криминалистов и следователей во взаимодействии с поисковыми отрядами на месте продолжается", - заключила она.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. Были организованы поисково-спасательные работы. В среду в экстренных службах сообщили, что спасатели обнаружили в акватории Москвы-реки тело одного из троих подростков.
Поиски пропавших в Звенигороде подростков ведутся круглые сутки
Вчера, 03:24
 
