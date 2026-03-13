Биолог рассказал, когда в России проснутся змеи

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Змеи в центральной части России выйдут из зимовки, когда появятся проталины, достаточно прогретые солнцем, обычно это происходит в начале апреля, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.

Ученый рассказал, что в Ярославской области , где он работает, обитает всего два вида змей - гадюка и уж. В некоторых регионах ЦФО изредка встречается медянка, которая совершенно не ядовита, как и уж.

"В марте обычно змеи из зимовки не выходят. В норме гадюки появляются в первых числах апреля, ужи - ближе к его середине. Чтобы змеи вышли из зимовки, нужно, чтобы имелись проталины, достаточно прогретые солнцем. Когда появятся проталины я сказать не могу, это скорее к синоптикам. Но надо учитывать, что для таяния выпавших 80-90 сантиметров снега нужно время, даже при теплой погоде. Если погода будет теплой и нужные условия сложатся раньше - змеи выйдут раньше, если погода холодная – позже", - сказал Русинов.

Собеседник агентства отметил, что в случае резкого похолодания змеи вернутся в зимовочные убежища.

"Я поводов для аномально раннего выхода змей не вижу. Неделей раньше, неделей позже, но это произойдет", - подчеркнул специалист.

Он также добавил, что особой опасности людям выход змей, даже ядовитых, не несет.