01:59 13.03.2026
Сейсмолог рассказал, где прятаться в доме в случае сильного землетрясения
Сейсмолог, президент Национальной академии наук Киргизии Канатбек Абдрахматов в разговоре с РИА Новости поделился советами, как нужно вести себя в случае... РИА Новости, 13.03.2026
Дарья Буймова
киргизия, общество, землетрясение
Сейсмолог рассказал, где прятаться в доме в случае сильного землетрясения

© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin — Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
БИШКЕК, 13 мар – РИА Новости. Сейсмолог, президент Национальной академии наук Киргизии Канатбек Абдрахматов в разговоре с РИА Новости поделился советами, как нужно вести себя в случае сильного землетрясения.
"Например, если вы живете в девятиэтажке, а у нас обычно каркасные дома, там есть колонны, их видно в любой квартире. Лучше всего встать в проеме колонны, которая находится ближе к центру здания. Обычно они не рушатся. Очень опасно находиться в торцевой части таких зданий, около окон", - заявил ученый.
По словам Абдрахматова, прятаться в ванной или туалете, как иногда советуют в интернете - не лучшая идея. Там можно остаться только в крайнем случае, если землетрясение вас застало именно в этих помещениях. Причина - в трубах. Во время колебаний земной коры они часто лопаются. И человек рискует быть ошпаренным кипятком или вовсе облитым содержимым канализационных труб.
"Если вы живете в частном доме, одноэтажном… у вас, как правило, есть время выскочить на улицу. В сельском доме - пять секунд и вы уже на улице, вы себя спасете. Но если не успеваете, особенно, если ночью землетрясение произошло или у вас есть престарелые родители, то надо научить их никуда не бежать, просто свалиться с кровати и лежать возле нее, закрыв голову руками. Это самый лучший вариант, потому что там, между кроватью и полом, всегда сохраняется треугольник безопасности. Если сверху какая-то балка упадет, то она одним концом упрется в кровать, а другим концом - в пол. И вот в этом пространстве будет небольшой промежуток, который поможет спасти жизнь", - уточнил сейсмолог.
Как посоветовал ученый, про эти базовые методы спасения лучше заранее рассказать всем членам семьи, особенно детям. Показать места, куда стоит встать, ведь ребенок не понимает, какие из стен или колонн несущие.
"Я всегда предупреждаю, пытаюсь людей научить: придите домой, посмотрите в квартире, в каком вы доме живете, составьте на всякий случай - дай бог, чтобы ничего не было, но на всякий случай - план, что вы будете делать, если начнет трясти. Научите своих детей, покажите им. Дескать, академик рассказал, что лучше вот здесь, тебе вот здесь, тебе вот здесь. Лучше всего пять раз это повторить. У человека все равно останется в голове, что в этом случае не нужно кричать, не нужно паниковать, а постараться сделать вот так и вот так", - подытожил Абдрахматов.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
