Зеленский устроил истерику из-за решения Трампа по России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже осудил решение США частично отменить нефтяные санкции против России, его слова передает "Страна.ua".
"Решение Трампа о частичном ослаблении санкций против российской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море, может пополнить бюджет России на десять миллиардов долларов. Снятие санкций приведет в любом случае к усилению позиций России", — утверждает он.
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.