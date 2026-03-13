Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила, почему зумеры идут работать на заводы - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/zavod-2080476507.html
Эксперт объяснила, почему зумеры идут работать на заводы
Зумеры все чаще выбирают работу на заводах, а не в офисах, не только из-за возросших зарплат, но из-за того, что физический труд предлагает осязаемый результат... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T13:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791203450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff8b0b8447b6268073962b10af7fc7aa.jpg
https://ria.ru/20260310/kolledzh-2079646856.html
https://ria.ru/20260227/professii-2077036655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791203450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12120bc703e5981ed9de0c7918735cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эксперт объяснила, почему зумеры идут работать на заводы

HR-эксперт Ирина Чувалова: зумеры ценят осязаемый результат физического труда

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРаботник завода
Работник завода - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Работник завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Зумеры все чаще выбирают работу на заводах, а не в офисах, не только из-за возросших зарплат, но из-за того, что физический труд предлагает осязаемый результат и чистую голову, рассказала HR-эксперт Ирина Чувалова.
"Зарплаты "синих воротничков" сейчас взлетели до небес из-за чудовищного кадрового голода: квалифицированный сварщик на вахте или оператор ЧПУ легко получает в три раза больше, чем начинающий маркетолог... Физический труд предлагает то, чего сейчас катастрофически не хватает в офисах: понятный, осязаемый результат и чистую голову", - пишет РИАМО, ссылаясь на ее слова.
Рабочий изготавливает деталь на токарном станке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Эксперт назвал востребованные профессии в колледжах
10 марта, 11:14
Чувалова добавила, что зумеры - это поколение, которое боится неопределенности и выгорания, а в креативных индустриях человек сталкивается с бесконечными правками, размытыми KPI, токсичными рабочими чатами и постоянным страхом, что завтра его работу лучше сделает нейросеть.
В то же время на заводах результат работы виден сразу, мозг от этого свободен, там нет синдрома самозванца и пассивной агрессии на зум-коллах.
По словам эксперта, зумеры выбирают рабочие специальности как форму ментальной гигиены, и это абсолютно прагматичный выбор: лучше гарантированные 150 тысяч рублей и спокойный сон после смены на заводе, чем красивое название должности, невроз и копейки в модном коворкинге.
Сварщик - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России
27 февраля, 04:25
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала