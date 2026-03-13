Эксперт объяснила, почему зумеры идут работать на заводы

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Зумеры все чаще выбирают работу на заводах, а не в офисах, не только из-за возросших зарплат, но из-за того, что физический труд предлагает осязаемый результат и чистую голову, рассказала HR-эксперт Ирина Чувалова.

"Зарплаты "синих воротничков" сейчас взлетели до небес из-за чудовищного кадрового голода: квалифицированный сварщик на вахте или оператор ЧПУ легко получает в три раза больше, чем начинающий маркетолог... Физический труд предлагает то, чего сейчас катастрофически не хватает в офисах: понятный, осязаемый результат и чистую голову", - пишет РИАМО , ссылаясь на ее слова.

Чувалова добавила, что зумеры - это поколение, которое боится неопределенности и выгорания, а в креативных индустриях человек сталкивается с бесконечными правками, размытыми KPI, токсичными рабочими чатами и постоянным страхом, что завтра его работу лучше сделает нейросеть.

В то же время на заводах результат работы виден сразу, мозг от этого свободен, там нет синдрома самозванца и пассивной агрессии на зум-коллах.