В Израиле сняли на фото заправщик США с поврежденной хвостовой частью

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар - РИА Новости. Один из американских самолетов-заправщиков, который накануне участвовал в происшествии в небе на Ираком, был снят на камеру в израильском аэропорту "Бен-Гурион", на кадрах, опубликованных израильской гостелерадиокомпанией Kan, видны существенные повреждения хвостового оперения.