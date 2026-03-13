В Запорожье водолаз-сапер погиб при ловле рыбы для начальства

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Водолаз-сапёр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям погиб в Запорожье во время ловли рыбы для начальства, которое пригрозило ему переводом в боевое подразделение ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.