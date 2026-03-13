В Запорожской области женщина погибла при ударе ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Жительница Запорожской области погибла при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю в городе Днепрорудное, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В городе Днепрорудном были атакованы два гражданских автомобиля, в результате погибла женщина 1959 года рождения и пострадал мужчина 1946 года рождения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале

Всего, по его словам, за прошедшие сутки зарегистрировано девять целенаправленных атак противника на мирные населённые пункты области.