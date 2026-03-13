Захарова рассказала, зачем ЕС украинский проект

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинская тема для Евросоюза являются возможностью оправдаться перед гражданами своих стран за беспрецедентные инвестиции в милитаризацию Европы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По сути, это единственная возможность оправдать перед внутренней аудиторией беспрецедентные политические и финансовые инвестиции в форсированную милитаризацию Европы в ущерб благосостоянию рядовых европейских граждан, а также стагнацию европейской экономики в результате антироссийской санкционной спирали и провальной социально-экономической политики нынешнего еэсовского руководства", - сказала она.
"Большинство европейских политиков инвестировало весь свой политический капитал в поддержку "украинского проекта", - заметила Захарова.
По ее словам, "они попросту уже боятся "отыграть" назад, опасаясь, что это им будет, как минимум, стоить карьеры".