Глава МИД Ирана поблагодарил ЮНЕСКО за реакцию на бомбардировки

ТЕГЕРАН, 13 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, раскритиковавший ЮНЕСКО за молчание, в итоге поблагодарил организацию за реакцию на бомбардировки одного из объектов всемирного наследия.
Ранее в пресс-службе ЮНЕСКО РИА Новости сообщили, что организация глубоко обеспокоена вопросом защиты культурного наследия на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Спасибо ЮНЕСКО за ответственную реакцию на бомбардировку дворца Голестан, объекта всемирного наследия. Мы надеемся, что ЮНЕСКО продолжит придерживаться твердой и принципиальной позиции, выступая против атак на объекты культурного наследия, включая исторические памятники в Исфахане", - написал он в соцсети X.
МИД Ирана сообщал, что дворец персидского шаха Аббаса II, ныне музей "Чехель-Сотун" на площади "Накш-е Джахан", включенной в список объектов наследия ЮНЕСКО, был поврежден в иранском городе Исфахан в результате ударов США и Израиля. На прошлой неделе власти Ирана также заявили, что серьезные повреждения в результате бомбардировки получил дворцовый комплекс Голестан в центре Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
