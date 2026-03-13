https://ria.ru/20260313/yaroslavl-2080503341.html
В Ярославле арестовали еще троих участников драки в ТЦ
В Ярославле арестовали еще троих участников драки в ТЦ - РИА Новости, 13.03.2026
В Ярославле арестовали еще троих участников драки в ТЦ
Еще трое жителей Ярославля, устроивших драку в ТЦ, заключены под стражу в пятницу, в общей сложности в рамках уголовного дела арестованы восемь молодых людей,... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T15:14:00+03:00
2026-03-13T15:14:00+03:00
2026-03-13T15:14:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
ярославская область
ярославский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079642757_0:200:780:638_1920x0_80_0_0_63d8514409616f58f668aeef38dbed61.jpg
https://ria.ru/20260313/irkutsk-2080490398.html
https://ria.ru/20260310/draka-2079644236.html
ярославль
россия
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079642757_0:127:780:711_1920x0_80_0_0_63c2da84cedc72f14c6499754dc61eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, россия, ярославская область, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославская область, Ярославский областной суд
В Ярославле арестовали еще троих участников драки в ТЦ
В Ярославле отправили под стражу еще троих участников драки в ТЦ
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Еще трое жителей Ярославля, устроивших драку в ТЦ, заключены под стражу в пятницу, в общей сложности в рамках уголовного дела арестованы восемь молодых людей, сообщили Ярославский областной суд и прокуратура региона.
Ранее сообщалось об аресте пятерых обвиняемых в возрасте от 14 до 25 лет.
"Кировский районный суд г. Ярославля
13 марта 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении трёх несовершеннолетних… которые обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ
)", - говорится в сообщении
суда.
Прокуратура Ярославской области
уточняет, что арестованные – жители Ярославля. Одному 15 лет, еще двоим – по 16.
"Санкция части 2 статьи 213 УК РФ предусматривает наказание за совершение указанного преступления до 7 лет лишения свободы", - подчеркивают в прокуратуре.
По версии следствия, вечером 9 марта в торгово-развлекательном центре "Аура" в центре Ярославля обвиняемые, грубо нарушая общественный порядок, нанесли нескольким несовершеннолетним в возрасте от 15 до 17 лет многочисленные удары, причинив физическую боль. По данным СУСК, пострадали четверо подростков. В силовых структурах региона сообщили РИА Новости, что среди пострадавших 15-летняя девочка.