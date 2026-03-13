Массовая драка в ТЦ "Аура" в Ярославле

В Ярославле арестовали еще троих участников драки в ТЦ

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Еще трое жителей Ярославля, устроивших драку в ТЦ, заключены под стражу в пятницу, в общей сложности в рамках уголовного дела арестованы восемь молодых людей, сообщили Ярославский областной суд и прокуратура региона.

Ранее сообщалось об аресте пятерых обвиняемых в возрасте от 14 до 25 лет.

"Кировский районный суд г. Ярославля 13 марта 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении трёх несовершеннолетних… которые обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ )", - говорится в сообщении суда.

Прокуратура Ярославской области уточняет, что арестованные – жители Ярославля. Одному 15 лет, еще двоим – по 16.

"Санкция части 2 статьи 213 УК РФ предусматривает наказание за совершение указанного преступления до 7 лет лишения свободы", - подчеркивают в прокуратуре.