В Японии объяснили, почему нужно покупать нефть в России

ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана показывает, что Японии нужно покупать нефть в России, а не возить ее с Ближнего Востока, это соответствует национальным интересам Японии, об этом в беседе с РИА Новости сказал консультант по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.

Он считает, что решение правительства Японии о выпуске нефти из своих резервов – правильное. Но оно направлено на краткосрочное решение проблемы, чтобы сдержать рост цен на топливо из-за ситуации вокруг Ирана и пережить этот период, а ради своих средне- и долгосрочных интересов Японии нужно закупать нефть в России.