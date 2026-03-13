04:25 13.03.2026 (обновлено: 05:28 13.03.2026)
В Японии объяснили, почему нужно покупать нефть в России
В Японии объяснили, почему нужно покупать нефть в России
Ситуация вокруг Ирана показывает, что Японии нужно покупать нефть в России, а не возить ее с Ближнего Востока, это соответствует национальным интересам Японии,... РИА Новости, 13.03.2026
В мире, Япония, Россия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Танкеры у побережья Фуджейры. Архивное фото
ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана показывает, что Японии нужно покупать нефть в России, а не возить ее с Ближнего Востока, это соответствует национальным интересам Японии, об этом в беседе с РИА Новости сказал консультант по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.
"Война в Иране проявила очевидное: возить нефть танкерами издалека, с Ближнего Востока экономически невыгодно. Если бы не было других путей, тогда еще куда ни шло. Но рядом есть Россия с огромными запасами нефти. И несмотря на это, Япония отправляет суда и везет нефть издалека, из чреватого опасностями Ближнего Востока, где постоянно возникают конфликты. Я считаю, что с точки зрения энергетической политики Японии это неправильно. Как можно скорее надо завозить нефть из соседней и близкой России. Именно это соответствует национальным интересам Японии", - сказал Асадзума.
Он считает, что решение правительства Японии о выпуске нефти из своих резервов – правильное. Но оно направлено на краткосрочное решение проблемы, чтобы сдержать рост цен на топливо из-за ситуации вокруг Ирана и пережить этот период, а ради своих средне- и долгосрочных интересов Японии нужно закупать нефть в России.
"Япония сейчас подчиняется политике США, которые не дают приближаться к России и дружить с Россией, поэтому Япония не может импортировать нефть из России. Я считаю, что со среднесрочной и долгосрочной точки зрения это ошибка. Япония как можно скорее должна создать нормальные отношения с Россией и вести нормальную торговлю. Та ситуация, которая сложилась сейчас, без сомнения ошибка и является ненормальной", - подчеркнул Асадзума.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
