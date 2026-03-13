Россияне смогут оформлять платежи и услуги в чате с "Алисой"
Россияне смогут оформлять платежи и услуги в чате с "Алисой" - РИА Новости, 13.03.2026
Россияне смогут оформлять платежи и услуги в чате с "Алисой"
"Яндекс" создаст подразделение, которое будет развивать транзакции в "Алисе": у пользователей появится возможность просить ИИ-ассистента оплачивать покупки и... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:56:00+03:00
2026-03-13T17:56:00+03:00
2026-03-13T17:56:00+03:00
алиса, яндекс
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости."Яндекс" создаст подразделение, которое будет развивать транзакции в "Алисе": у пользователей появится возможность просить ИИ-ассистента оплачивать покупки и оформлять услуги, рассказали РИА Новости в компании.
"Яндекс" создает подразделение, которое будет развивать транзакции в "Алисе": чтобы она могла не только помогать с выбором, но и совершать покупки по поручению пользователя: от уточнений у продавца и оплаты со скидкой по карте лояльности до отслеживания доставки и общения с поддержкой", - сообщили в компании.
Отмечается, что в чате с ассистентом можно будет оформить услуги, забронировать путешествие, купить билеты на мероприятие или заказать товары.
"Транзакции внутри ассистента требуют от него умения не просто отвечать текстом, но и обращаться в разные системы, вызывать функции, заполнять формы, общаться с другими агентами, действующими по поручению людей и бизнесов", - заявил Роман Маресов, который возглавит новую структуру.
По оценке компании, рынок онлайн-транзакций к 2030 году превысит 30 триллионов рублей. Из них 10% придутся на покупки внутри ИИ-ассистентов.