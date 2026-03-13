Россияне смогут оформлять платежи и услуги в чате с "Алисой"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости."Яндекс" создаст подразделение, которое будет развивать транзакции в "Алисе": у пользователей появится возможность просить ИИ-ассистента оплачивать покупки и оформлять услуги, рассказали РИА Новости в компании.

"Яндекс" создает подразделение, которое будет развивать транзакции в "Алисе": чтобы она могла не только помогать с выбором, но и совершать покупки по поручению пользователя: от уточнений у продавца и оплаты со скидкой по карте лояльности до отслеживания доставки и общения с поддержкой", - сообщили в компании.

Отмечается, что в чате с ассистентом можно будет оформить услуги, забронировать путешествие, купить билеты на мероприятие или заказать товары.

"Транзакции внутри ассистента требуют от него умения не просто отвечать текстом, но и обращаться в разные системы, вызывать функции, заполнять формы, общаться с другими агентами, действующими по поручению людей и бизнесов", - заявил Роман Маресов, который возглавит новую структуру.