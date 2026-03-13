10:25 13.03.2026
Сельчане, потерявшие скот в Новосибирской области, получат соцвыплаты
Сельчане, потерявшие скот в Новосибирской области, получат соцвыплаты
https://ria.ru/20260307/skot-2079299549.html
https://ria.ru/20260310/skot-2079643396.html
Российские деньги. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 мар – РИА Новости. Сельчанам в Новосибирской области, потерявшим скот при локализации очагов пастереллеза и бешенства животных, будут ежемесячно выплачивать специальную социальную выплату в течение девяти месяцев, сообщает правительство региона.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) - острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов.
Свиньи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Новосибирской области изымают домашний скот из-за вспышки бешенства
7 марта, 23:31
"В связи со сложившейся ситуацией, обусловленной наличием на территории Новосибирской области очагов бешенства и пастереллеза, правительством региона вводятся дополнительные меры социальной поддержки граждан… Жителям Новосибирской области, утратившим сельскохозяйственных животных, предоставят дополнительные ежемесячные выплаты в течение девяти месяцев", - говорится в сообщении.
В кабмине уточнили, что социальная помощь будет предоставляться в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, собственнику изъятых животных и членам его семьи, проживающим по адресу изъятия животных. В случае если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума семьям с детьми также окажут единовременную социальную помощь.
"Также после официального снятия карантинных мероприятий семьи, у которых были изъяты животные, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки – заключить социальный контракт для приобретения сельхозживотных во внеочередном порядке. Условие для участия в программе: среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области", - добавили в правительстве.
Кроме того, сельчанам, чей скот был изъят в ходе противоэпизоотических мероприятий, обещают возместить часть стоимости молодняка крупного рогатого скота. Такие субсидии предоставят собственникам личных подсобных хозяйств на территории районов, где был введен карантин.
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Новосибирской области готовят дополнительные меры поддержки скотоводов
10 марта, 11:03
 
