08:22 13.03.2026
Три человека погибли при авиаударе ВВС Пакистана по Кабулу, пишут СМИ
В результате ночного авиаудара ВВС Пакистана по жилым районам Кабула погибли 3 человека, ранены 15 человек, сообщает Telegram-канал "Сэда-е Афган". РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T08:22:00+03:00
в мире
пакистан
кабул (город)
кандагар
оон
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
в мире, пакистан, кабул (город), кандагар, оон, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Кабул (город), Кандагар, ООН, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Три человека погибли при авиаударе ВВС Пакистана по Кабулу, пишут СМИ

Сэда-е Афган: три человека погибли при ночном ударе ВВС Пакистана по Кабулу

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В результате ночного авиаудара ВВС Пакистана по жилым районам Кабула погибли 3 человека, ранены 15 человек, сообщает Telegram-канал "Сэда-е Афган".
"Военный режим Пакистана, продолжая свои преступления, атаковал с воздуха жилой дом в 21-м муниципальном округе города Кабул. В результате этой атаки трое гражданских лиц были убиты, 15 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что ночью бомбардировкам с воздуха подверглись как жилые, так и нежилые районы провинций Кабул, Кандагар, Пактия и Пактика, в результате которых имеются человеческие жертвы. Также ВВС Пакистана разбомбили в Кандагаре топливные резервуары авиакомпании Kam Air, обеспечивающей авиационным керосином другие авиакомпании, а также самолеты ООН.
В миреПакистанКабул (город)КандагарООНВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
