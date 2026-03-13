Средства участников долгосрочных сбережений ВТБ в НПФ достигли 140 млрд руб
Средства участников долгосрочных сбережений ВТБ в НПФ достигли 140 млрд руб - РИА Новости, 13.03.2026
Средства участников долгосрочных сбережений ВТБ в НПФ достигли 140 млрд руб
В конце февраля средства на счетах более 1,2 миллиона участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) ВТБ достигли... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T16:58:00+03:00
2026-03-13T16:58:00+03:00
2026-03-13T16:58:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб (банк), финансы
Средства участников долгосрочных сбережений ВТБ в НПФ достигли 140 млрд руб
Средства участников долгосрочных сбережений ВТБ в НПФ достигли 140 млрд рублей
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В конце февраля средства на счетах более 1,2 миллиона участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) ВТБ достигли почти 140 миллиардов рублей с учетом инвестиционного дохода и переведенных в программу накоплений обязательного пенсионного страхования (ОПС), сообщает пресс-служба банка.
Почти 65 тысяч клиентов фонда воспользовались возможностью перевести свои пенсионные накопления ОПС в программу в 2025 году. Объем переведенных накоплений – 17 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2024 году.
"Накопления, которые поступили на клиентские счета еще в начале 2025 года, мы инвестировали как часть нового портфеля ПДС. Доходность этого портфеля достигла почти 21% годовых по итогам прошлого года: как личных взносов, так и перечисленной господдержки. Это рекордно высокий показатель среди крупнейших российских НПФ, он в три раза выше годовой инфляции и превышает средние ставки по вкладам", – рассказал генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.