Средства участников долгосрочных сбережений ВТБ в НПФ достигли 140 млрд руб

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В конце февраля средства на счетах более 1,2 миллиона участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) ВТБ достигли почти 140 миллиардов рублей с учетом инвестиционного дохода и переведенных в программу накоплений обязательного пенсионного страхования (ОПС), сообщает пресс-служба банка.

Почти 65 тысяч клиентов фонда воспользовались возможностью перевести свои пенсионные накопления ОПС в программу в 2025 году. Объем переведенных накоплений – 17 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2024 году.