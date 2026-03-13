В Сеченовском университете назвали пять показателей женского здоровья

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Здоровые волосы, регулярные менструации, хорошее настроение, здоровые дети и вес в пределах нормы являются показателями женского здоровья, рассказал РИА Новости доцент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, гинеколог-хирург Алексей Шкляр.

"Первый - регулярные менструации. Второй - состояние кожи и волос. Третий - индекс массы тела в пределах нормальных значений", - перечислил Шкляр показатели женского здоровья.

Кроме того, по его словам, хорошее настроение и здоровые дети также являются показателями женского здоровья и здоровья семьи в целом.