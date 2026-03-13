18:45 13.03.2026
В Госдуме рассказали, какие VPN-сервисы продолжат работать в России
Все легальные VPN-сервисы продолжат работать на территории РФ, при этом нелегальные VPN-сервисы постепенно будут блокироваться Роскомнадзором и другими... РИА Новости, 13.03.2026
Общество, Россия, Андрей Свинцов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
Депутат Свинцов: все легальные VPN-сервисы продолжат работать в России

Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Все легальные VPN-сервисы продолжат работать на территории РФ, при этом нелегальные VPN-сервисы постепенно будут блокироваться Роскомнадзором и другими службами, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Парламентарий отметил, что Роскомнадзор и другие ведомства много раз говорили о том, что сама технология VPN законна. По его словам, технология VPN - это технология, которая позволяет создать защищенный тоннель связи между устройством А и устройством Б, например, между отделением банка и банкоматом или другими предприятиями, если речь идет о защищенном канале для управления какой-то инфраструктурой.
РКН опроверг информацию о закрытии подключения к иностранным VPN
"Все легальные VPN-сервисы как работали, так и продолжат работать (на территории России - ред.), а нелегальные постепенно будут, скажем так, блокироваться со стороны Роскомнадзора и других служб", - сказал Свинцов.
Он подчеркнул, что легальный VPN можно приобрести за деньги у своего оператора связи, при этом оператор связи обязан иметь лицензию ФСБ РФ на предоставление защищенных каналов связи.
"Что касается обычного VPN, который используется большинством наших граждан, то, как правило, это нелегальный VPN, который использует определенные технологии - подмена IP-адреса, подмена сервера, некоторые мессенджеры используют технологию шифрования. Если этот мессенджер легальный, он абсолютно законно использует технологию шифрования, то здесь никакой проблемы нет. Потому что у этого мессенджера есть лицензия ФСБ и он работает в правом поле в рамках российского законодательства. Но если этот мессенджер нелегальный и использует технологию шифрования, то он легально на территории РФ не имеет права работать", - заключил депутат.
Депутат сообщил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России
