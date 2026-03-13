Эксперт оценил влияние частичного снятия санкций с нефти РФ на курс рубля

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Частичное снятие США санкций с российской нефти поддержит рубль, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.
Переговоры между американской стороной и российской делегацией во главе со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым прошли в Майами 11 марта, на них затрагивался кризис на глобальном энергорынке. На следующий день министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
"Рост предложения валюты на рынке всегда поддерживает рубль. У нас в последнее время как-то это было не так, но, естественно, рубль - это все-таки сырьевая валюта, как канадский доллар. Это действительно несильно, но поддержит рубль и, главное, поддержит бюджет и денежные потоки компаний", - такое мнение Разуваев высказал в беседе "Лентой.ру".
По мнению аналитика, американцы постепенно снимут все санкции с Мосбиржи и нефтяного сектора, а Европа - нет.