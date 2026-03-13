ВККС просит Генпрокуратуру провести антикоррупционную проверку двух судей

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) передала в Генпрокуратуру материалы в отношении двух судей из-за обнаружения у них и их семьи активов, не соответствующих их доходам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС.