"Шпионский" особняк на Висконсин-авеню не могут продать три месяца

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. "Шпионский" особняк на Висконсин-авеню в престижном районе американской столицы, расположенный прямо напротив посольства России, уже более трех месяцев не может найти покупателя, выяснило РИА Новости.

Согласно данным онлайн-сервиса недвижимости, с которым ознакомилось агентство, с 12 декабря знаменитый дом, построенный в 1935 году, выставлен на продажу за 3,85 миллиона долларов (около 308 миллионов рублей) и до сих пор остается непроданным.

По данным американских СМИ, с 1990-х годов и до 2013 года здание тайно арендовало ФБР . Из окон третьего этажа и специально установленных мансардных окон агенты вели круглосуточное наблюдение за посольством России , расположенным прямо через дорогу. Соседи "шпионского" особняка сообщали местной прессе, что годами наблюдали смены агентов каждые 8 часов и камеры на штативах за тонированными мансардными окнами.

Нынешняя попытка продать особняк, как выяснило РИА Новости, далеко не первая. В ноябре 2023 года его безуспешно выставляли в первозданном виде за 5 миллионов долларов (400 миллионов рублей). В итоге в июле 2024 года объект выкупили девелоперы за 3,6 миллиона долларов (288 миллионов рублей) для последующей реконструкции и продажи.

После масштабной реконструкции, проведенной в здании в 2025 году, бывший наблюдательный пункт превратился в роскошную резиденцию площадью около 450 квадратных метров с шестью спальнями и винным погребом.

В 2001 году газета New York Times писала, что в 1970-х подвал дома стал центром операцией "Монополия", в рамках которой ФБР и АНБ потратили сотни миллионов долларов на секретный тоннель к посольству сначала СССР , а позже РФ для прослушки дипломатов. Шпионский проект провалился, так как агент Роберт Ханссен передал Москве все чертежи еще на этапе планирования, что позволило советской стороне годами использовать подкоп для дезинформации.

Согласно сообщениям американских СМИ, американские спецслужбы покинули дом в 2013 году, после чего он долгое время стоял заброшенным, пугая прохожих заклеенными бумагой окнами.