Британцы отключают отопление из-за роста цен на мазут
13.03.2026
Британцы отключают отопление из-за роста цен на мазут
Жители сельских районов Великобритании отключают отопление из-за двукратного роста цен на топочный мазут на фоне эскалации вокруг Ирана, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2026
ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости. Жители сельских районов Великобритании отключают отопление из-за двукратного роста цен на топочный мазут на фоне эскалации вокруг Ирана, выяснило РИА Новости.
Около 1,5 миллиона домов в Великобритании, которые находятся преимущественно в сельской местности, негазифицированы и отапливаются мазутом.
Терри Джерми, член парламента от округа Юго-Западный Норфолк на востоке Англии, в соцсети Facebook* заявил, что в минувшие выходные получил от жителей множество жалоб по поводу "грабительского" повышения цены на мазут.
"Я поделился с замминистра (энергетики Майклом Шенксом – ред.) некоторыми электронными письмами, которые получил за выходные, в том числе от супружеской пары из Апвелла, которым 75 и 78 лет и которые отключили отопление, поскольку не могут позволить себе пополнить свой бак. У меня есть очень много подобных примеров", - написал депутат.
Пост собрал десятки комментариев с жалобами жителей на рост цен.
"Неприкрытая спекуляция. Четвертого февраля я заплатила 63 пенса (0,63 доллара - ред.), а сегодня - 1,25 фунта стерлингов (1,66 доллара - ред.)", - отмечает Лоррейн Батлер.
Другой пользователь отметил, что поставщик мазута недавно предложил продать 500 литров за 720 фунтов стерлингов (957,6 доллара), в то время как в январе тот же объем продавался за 302 фунта (401,66 доллара).
Некоторые пишут, что больше не включают отопление из-за высоких цен и выражают облегчение из-за того, что наступает теплая погода. При этом у некоторых нет выбора, кроме как продолжать топить котлы из-за потребности в горячей воде.
Жители Арундела и Саут-Даунс на юге Англии также жалуются на удвоение цен депутату от округа Эндрю Гриффиту на его странице в Facebook*, выяснило РИА Новости.
"Не забывайте, что дизельное топливо для доставки тоже подорожало, так что на нас повлиял рост цен сразу на два продукта", - пишет пользователь Тереза Ли.
Пользователи также публикуют жалобы на своих личных страницах.
"В то время как цены на бензин выросли на несколько пенсов за литр в ответ на текущую ситуацию, цена на мазут выросла более чем на 100% за семь дней с 58 пенсов (0,58 доллара - ред.) за литр на прошлой неделе до более 118 пенсов (1,18 доллара - ред.) за литр сегодня вечером. Большинство поставщиков топлива даже не называют свои цены! Возмутительная эксплуатация внутреннего рынка мазута, возглавляемая компанией Certas Energy, занимающей почти монопольное положение на рынке мазута в Великобритании", - заявил у себя на странице житель Йорка Дэвид Гриффин.
Во вторник британское антимонопольное ведомство Competition and Markets Authority (СМА) предостерегло поставщиков топочного мазута от повышения цен для потребителей в ситуации эскалации на Ближнем Востоке.
В понедельник одна из крупнейших автосервисных компаний Британии RAC сообщила, что стоимость дизельного топлива в Великобритании с начала эскалации вокруг Ирана увеличилась уже более чем на четыре процентных пункта - до 16-месячного максимума в 148,35 пенса (1,4835 доллара) за литр. За это же время бензин подорожал почти на три процентных пункта - в среднем до 136,53 пенса (1,3653 доллара) за литр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
