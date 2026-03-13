Диетолог рассказала, чем опасен плотный ужин

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Плотный ужин незадолго до сна может вызвать проблемы с пищеварением и привести к набору массы тела, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

« "Плотный ужин незадолго до сна приводит к избыточному перенапряжению органов ЖКТ, вызывая проблемы с пищеварением, риск развития изжоги, рефлюкса - заброса желудочного содержимого в пищевод, избыточной массы тела", - сказала врач.

По ее словам, плотный ужин поздно вечером может снизить качество сна, привести к усталости и отекам на следующее утро.