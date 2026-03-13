В Раде до 60 депутатов собрались сложить мандат из-за низких зарплат

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. До 60 депутатов Верховной рады Украины уже написали заявления о сложении мандатов якобы из-за низких зарплат, заявил украинский парламентарий Александр Юрченко.

"Несколько десятков депутатов уже написали заявления о том, что они хотят уйти, сложить мандат. Это 50-60 (депутатов - ред.)", - заявил Юрченко в эфире украинского телеканала "Новости.Live".

В качестве причин депутат назвал несколько факторов, в том числе и якобы низкую зарплату.

"Долгая каденция, что-то не устраивает, устали, низкая зарплата в 50 тысяч гривен (более 1100 долларов или почти 90 тысяч рублей - ред.)", - уточнил парламентарий.