В Раде до 60 депутатов собрались сложить мандат из-за низких зарплат - РИА Новости, 13.03.2026
23:14 13.03.2026
В Раде до 60 депутатов собрались сложить мандат из-за низких зарплат
До 60 депутатов Верховной рады Украины уже написали заявления о сложении мандатов якобы из-за низких зарплат, заявил украинский парламентарий Александр Юрченко. РИА Новости, 13.03.2026
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. До 60 депутатов Верховной рады Украины уже написали заявления о сложении мандатов якобы из-за низких зарплат, заявил украинский парламентарий Александр Юрченко.
"Несколько десятков депутатов уже написали заявления о том, что они хотят уйти, сложить мандат. Это 50-60 (депутатов - ред.)", - заявил Юрченко в эфире украинского телеканала "Новости.Live".
В качестве причин депутат назвал несколько факторов, в том числе и якобы низкую зарплату.
"Долгая каденция, что-то не устраивает, устали, низкая зарплата в 50 тысяч гривен (более 1100 долларов или почти 90 тысяч рублей - ред.)", - уточнил парламентарий.
Ранее первый замглавы фракции правящей на Украине партии "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил, что около 40 депутатов Верховной рады готовы сложить мандаты. По словам Мотовиловца, в украинском парламенте назрел кризис, а состояние фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" он описал как "усталость, умноженная на растерянность и страх".
