Украина строит мобилизацию на рабовладельческих принципах, считают в Раде

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство обороны Украины и Генштаб ВСУ строят мобилизацию на "рабовладельческих" принципах, считает депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
"Я думаю, что и в минобороны, и в генштабе не выйдут, пока что не вижу признаков того, что они готовы выйти за пределы рабовладельческой философии... Мы уже услышали некоторые анонсы: нужно перекрыть все, заблокировать карты для СЗЧ-шников (дезертиров - ред.) и для уклонистов, чтобы они, условно говоря, не жить не могли: или "на мясо", или в тюрьму, или, если кому-то удастся, сбежать из страны. Мне кажется они все-таки там надежно стоят на этих рабовладельческих принципах", - заявил Мазурашу в интервью YоuTube-каналу "Суперпозиция".
Как отметил депутат, новый министр обороны страны Михаил Федоров, хоть и обещал реформировать процесс мобилизации и отойти от принуждения к поощрению военнообязанных, пока предлагает только меры по замене уличной "бусификации" на цифровую, с упомянутыми Мазурашу цифровыми ограничениями.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.