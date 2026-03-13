МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Европейские страны выделяют средства на реабилитацию нацизма на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
"Украинские демонические азовские* нацисты внушают следующему поколению ненависть ультранационалистов. Все это оплачено ЕС и Лондоном. Когда-то признанные во всем мире террористами, теперь "реабилитированы и почитаются на Западе", — написал он.
Специальное подразделение "Азов"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в России) национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова"* входят лица, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов"* использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии.
* Запрещенная в России террористическая организация.