На Украине предлагают запретить сотрудникам ТЦК силой задерживать граждан

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Законопроект, запрещающий сотрудникам военкоматов на Украине силой задерживать граждан на улицах, зарегистрирован в Раде на фоне многочисленных нарушений и случаев насилия при мобилизации, соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.

Автором законопроекта "О мобилизационной подготовке и мобилизации" является депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Сергей Гривко. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

"Представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) не имеют права задерживать граждан и тем более принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования. Полномочия проводить административное задержание и принудительно доставлять гражданина в ТЦК должны только сотрудники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Также отмечается, что сотрудники военкоматов могут инициировать задержание лишь в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять гражданина может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями военкоматов является незаконным.

Кроме того, законопроект устанавливает правовые гарантии соблюдения прав граждан во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток о вызове. "В частности, определяет запрет необоснованного применение представителями ТЦК, а также полицейскими физической силы и специальных средств, устанавливает обязанность полицейских предупреждать правонарушения и реагировать в рамках закона на любые противоправные действия независимо от того, кто их совершает", - говорится в документе.

Принятие законопроекта, по мнению автора, поможет упорядочить юридические процедуры, устранить правовые коллизии и пробелы в сфере мобилизации, а также повысить эффективность мобилизационных мероприятий и обеспечить укомплектование ВСУ.