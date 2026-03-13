На Украине предлагают запретить сотрудникам ТЦК силой задерживать граждан

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Законопроект, запрещающий сотрудникам военкоматов на Украине силой задерживать граждан на улицах, зарегистрирован в Раде на фоне многочисленных нарушений и случаев насилия при мобилизации, соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.
Автором законопроекта "О мобилизационной подготовке и мобилизации" является депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Сергей Гривко. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
"Представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) не имеют права задерживать граждан и тем более принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования. Полномочия проводить административное задержание и принудительно доставлять гражданина в ТЦК должны только сотрудники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
Также отмечается, что сотрудники военкоматов могут инициировать задержание лишь в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, но физически задерживать и доставлять гражданина может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями военкоматов является незаконным.
Кроме того, законопроект устанавливает правовые гарантии соблюдения прав граждан во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток о вызове. "В частности, определяет запрет необоснованного применение представителями ТЦК, а также полицейскими физической силы и специальных средств, устанавливает обязанность полицейских предупреждать правонарушения и реагировать в рамках закона на любые противоправные действия независимо от того, кто их совершает", - говорится в документе.
Принятие законопроекта, по мнению автора, поможет упорядочить юридические процедуры, устранить правовые коллизии и пробелы в сфере мобилизации, а также повысить эффективность мобилизационных мероприятий и обеспечить укомплектование ВСУ.
Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.