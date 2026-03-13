МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что пока нельзя говорить о том, что европейцы приблизились к прозрению в отношении неонацистского режима в Киеве.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
"Пока нечего особо признавать. Я не думаю, что европейцы как-то приблизились к прозрению", - сказал он, комментируя вопрос о том, насколько близки европейцы к прозрению в отношении происходящего на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".