https://ria.ru/20260313/ukraina-2080458423.html
Шмыгаль назвал вызовы, с которыми Украина столкнулась в энергетике
Украина столкнулась с шестью вызовами в энергетической сфере, включая восстановление и безопасность энергообъектов, сообщил министр энергетики и первый... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T12:43:00+03:00
в мире
украина
ближний восток
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Украина столкнулась с шестью вызовами в энергетической сфере, включая восстановление и безопасность энергообъектов, сообщил министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль.
"Сейчас перед страной стоит шесть ключевых вызовов в энергетической сфере", - сказал Шмыгаль
, выступая в Раде.
Первым вызовом он назвал наличие топлива на Украине
, количество которого, по его словам, связано с ситуацией на Ближнем Востоке
. По словам Шмыгаля, сейчас Украина импортирует 88% топлива. Он также отметил, что в первую очередь топливом будут обеспечены ВСУ
, бизнес, кроме того, оно будет направлено для осуществления посевной кампании.
Вторым вызовом министр назвал ситуацию в энергетической системе. Сейчас в ней дефицит составляет 1 гигаватт. Восстановление энергетических объектов – это третий вызов. По словам Шмыгаля, на данный момент удалось восстановить 3,5 гигаватт ТЭЦ, ТЭС и ГЭС, в планах – восстановить еще 4 гигаватт. Четвертым вызовом является обеспечение безопасности всех энергообъектов. Накопление ресурсов к следующей зиме – это пятый вызов. По данным Шмыгаля, Украина ставит цель накопить в подземных хранилищах к началу следующего отопительного сезона 13 миллиардов кубометров газа.
И последний, шестой вызов – это финансы и взаимодействие с партнерами. Украина, по словам министра, намерена привлечь от партнеров порядка 5 миллиардов евро.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК
) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.