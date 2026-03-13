Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль назвал вызовы, с которыми Украина столкнулась в энергетике - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/ukraina-2080458423.html
Шмыгаль назвал вызовы, с которыми Украина столкнулась в энергетике
в мире
украина
ближний восток
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
https://ria.ru/20260312/siyyarto-2080203339.html
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078608038.html
украина
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Денис Шмыгаль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Украина столкнулась с шестью вызовами в энергетической сфере, включая восстановление и безопасность энергообъектов, сообщил министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль.
"Сейчас перед страной стоит шесть ключевых вызовов в энергетической сфере", - сказал Шмыгаль, выступая в Раде.
Первым вызовом он назвал наличие топлива на Украине, количество которого, по его словам, связано с ситуацией на Ближнем Востоке. По словам Шмыгаля, сейчас Украина импортирует 88% топлива. Он также отметил, что в первую очередь топливом будут обеспечены ВСУ, бизнес, кроме того, оно будет направлено для осуществления посевной кампании.
Вторым вызовом министр назвал ситуацию в энергетической системе. Сейчас в ней дефицит составляет 1 гигаватт. Восстановление энергетических объектов – это третий вызов. По словам Шмыгаля, на данный момент удалось восстановить 3,5 гигаватт ТЭЦ, ТЭС и ГЭС, в планах – восстановить еще 4 гигаватт. Четвертым вызовом является обеспечение безопасности всех энергообъектов. Накопление ресурсов к следующей зиме – это пятый вызов. По данным Шмыгаля, Украина ставит цель накопить в подземных хранилищах к началу следующего отопительного сезона 13 миллиардов кубометров газа.
И последний, шестой вызов – это финансы и взаимодействие с партнерами. Украина, по словам министра, намерена привлечь от партнеров порядка 5 миллиардов евро.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
В миреУкраинаБлижний ВостокДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала