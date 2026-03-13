Шмыгаль назвал вызовы, с которыми Украина столкнулась в энергетике

Вторым вызовом министр назвал ситуацию в энергетической системе. Сейчас в ней дефицит составляет 1 гигаватт. Восстановление энергетических объектов – это третий вызов. По словам Шмыгаля, на данный момент удалось восстановить 3,5 гигаватт ТЭЦ, ТЭС и ГЭС, в планах – восстановить еще 4 гигаватт. Четвертым вызовом является обеспечение безопасности всех энергообъектов. Накопление ресурсов к следующей зиме – это пятый вызов. По данным Шмыгаля, Украина ставит цель накопить в подземных хранилищах к началу следующего отопительного сезона 13 миллиардов кубометров газа.