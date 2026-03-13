"Ужасные последствия". В США раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке сильно ударит по интересам Украины, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"В конфликте в Иране есть аспекты, связанные с Украиной и Россией. Один из основных заключается в том, что, если США расширят свои возможности по производству боеприпасов и средств ПВО в Западной Азии, у них не будет возможности продавать их Европе или передавать Украине. Так что Украина вот-вот останется без оружия. Украина также зависит от поставок удобрений, и с этим тоже будут проблемы. Так что это два ужасных косвенных последствия войны для Украины", — отметил он.
В то же время Фриман выразил сомнение, что с России снимут санкции.
"Я думаю, что отмена санкций, конечно, была бы важна для России, но европейцы тоже в этом замешаны, и они по глупости продолжают упорствовать в своей русофобии и неприязни к России. Они не ведут с Россией реалистичный диалог. Они спорят о том, стоит ли вообще разговаривать с русскими. Так что, я думаю, у США нет возможности в одностороннем порядке снять с России санкции", — пояснил эксперт.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Дружественный огонь: Украина попала под удар Запада
9 марта, 08:00