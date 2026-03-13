Угрожавший Орбану экс-генерал СБУ оказался последователем Махно

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экс-генерал службы безопасности Украины Григорий Омельченко, угрожавший премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с ВСУ, является сооснователем всеукраинской общественной организации "Общество Нестора Махно "Гуляй-поле", выяснило РИА Новости, изучив украинские госреестры.

В среду Омельченко вслед за Владимиром Зеленским выступил с угрозами в адрес Орбана , его детей и внуков.

Омельченко, экс-депутат Рады Александр Рябека, а также президент общественной организации "Спас" Александр Притула в 2000 году создали "Общество Нестора Махно " и ныне являются его владельцами. Притула же занимает должность директора структуры.

На странице общества говорится, что основной целью организации является изучение и "популяризация деятельности Махно, увековечение его фигуры в произведениях искусства и литературы, названиях улиц".

Также заявляется, что общество принимает участие в изучении архивных материалов об истории Украины , в первую очередь связанных с "освободительным движением, украинским казачеством, махновским движением".

Также по инициативе общества Махно был снят документальный фильм "Путями Велесовой книги", рассказывающий о происхождении украинского народа и его якобы тысячелетней истории.