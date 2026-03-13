Угрожавший Орбану экс-генерал СБУ оказался последователем Махно
Угрожавший Орбану экс-генерал СБУ оказался последователем Махно - РИА Новости, 13.03.2026
Угрожавший Орбану экс-генерал СБУ оказался последователем Махно
Экс-генерал службы безопасности Украины Григорий Омельченко, угрожавший премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с ВСУ, является сооснователем всеукраинской...
2026-03-13T06:12:00+03:00
2026-03-13T06:12:00+03:00
2026-03-13T06:12:00+03:00
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, нестор махно, виктор орбан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, блок юлии тимошенко
В мире, Украина, Венгрия, Нестор Махно, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Блок Юлии Тимошенко
Угрожавший Орбану экс-генерал СБУ оказался последователем Махно
РИА Новости: угрожавший Орбану экс-генерал СБУ оказался последователем Махно
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экс-генерал службы безопасности Украины Григорий Омельченко, угрожавший премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с ВСУ, является сооснователем всеукраинской общественной организации "Общество Нестора Махно "Гуляй-поле", выяснило РИА Новости, изучив украинские госреестры.
В среду Омельченко вслед за Владимиром Зеленским
выступил с угрозами в адрес Орбана
, его детей и внуков.
Омельченко, экс-депутат Рады Александр Рябека, а также президент общественной организации "Спас" Александр Притула в 2000 году создали "Общество Нестора Махно
" и ныне являются его владельцами. Притула же занимает должность директора структуры.
На странице общества говорится, что основной целью организации является изучение и "популяризация деятельности Махно, увековечение его фигуры в произведениях искусства и литературы, названиях улиц".
Также заявляется, что общество принимает участие в изучении архивных материалов об истории Украины
, в первую очередь связанных с "освободительным движением, украинским казачеством, махновским движением".
Также по инициативе общества Махно был снят документальный фильм "Путями Велесовой книги", рассказывающий о происхождении украинского народа и его якобы тысячелетней истории.
Экс-генерал СБУ
Омельченко в 2007-2012 годах был также депутатом Рады от Блока Юлии Тимошенко
.
Нестор Махно был лидером анархистского движения на Украине в 1918-1921 годах.