ЕС сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине, сообщили в МИД

"Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям", — заявила она.

В среду издание Politico писало, что Евросоюз выделит Киеву средства в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения со стороны Будапешта и Братиславы, которые недовольны препятствиями со стороны Украины в поставках нефти.

Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". В свою очередь, Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.