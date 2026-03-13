ЕС сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине, сообщили в МИД

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ЕС рассчитывает на продолжение боевых действий на Украине, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям", — заявила она.
По словам дипломата, Еврокомиссия подрывает усилия по поиску мирного разрешения ситуации и делает все для удержания киевского режима на плаву. Об этом, в частности, говорят попытки выдать Украине кредит в обход Венгрии и Словакии.
В среду издание Politico писало, что Евросоюз выделит Киеву средства в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения со стороны Будапешта и Братиславы, которые недовольны препятствиями со стороны Украины в поставках нефти.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". В свою очередь, Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит, пытаясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.