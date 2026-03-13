Тюменская область развивает электронные сервисы в Mах

ТЮМЕНЬ, 13 мар - РИА Новости. Электронные сервисы на платформе Mах активно развиваются в Тюменской области, с помощью чат-ботов жители региона уже могут записаться на получение услуг в ЗАГСе и на консультацию к врачу, сообщил губернатор Александр Моор.

"Активно развиваем в Тюменской области электронные сервисы в мессенджере Mах. Например, с помощью чат-бота можно записаться на получение электронных услуг в органах ЗАГС. Список полезных чат-ботов в MAX постоянно расширяется. Тюменцы уже могут с их помощью найти ближайшие точки бесплатного и безопасного Wi‑Fi, записаться на приём к врачу, узнать о мерах поддержки участников СВО и членов их семей", - написал Моор в своем канале на платформе Мах.

Официальный бот-помощник для записи в органы ЗАГС Тюменской области является одним из новых ботов. Он может записать на приём в удобный филиал, показать список необходимых документов и доступных услуг, в числе которых регистрация рождения ребёнка, усыновление и установление отцовства, подача заявления о заключении брака.