https://ria.ru/20260313/tusk-2080448198.html
Польшу шокировало вето президента на кредит на оружие, заявил Туск
Вето президента Польши Кароля Навроцкого на кредит в 44 миллиардов евро на вооружение в рамках программы ЕС SAFE шокировало Польшу, заявил премьер-министр... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T12:02:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32061/51/320615107_0:209:2814:1792_1920x0_80_0_0_d2c33c1ed9378edc6f6472179abd4aef.jpg
https://ria.ru/20260307/tusk-2079235017.html
https://ria.ru/20260304/zaharova-2078336035.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32061/51/320615107_74:0:2741:2000_1920x0_80_0_0_e5902c7e4ff710a92f9d73be2fd7051a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Туск: вето Навроцкого на кредит 44 миллиарда евро на оружие шокировало Польшу
ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Вето президента Польши Кароля Навроцкого на кредит в 44 миллиардов евро на вооружение в рамках программы ЕС SAFE шокировало Польшу, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая чрезвычайное заседание Кабмина.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше
44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий
наложил на этот закон вето.
"Польша в шоке. Президент наложил вето на эту программу по неизвестным нам причинам. Люди в Польше размышляют, предательство ли это, действия лоббистов, отсутствие здорового рассудка", - сказал Туск
При этом он пригрозил Навроцкому "драматическими" последствиями. "История оценит действие президента очень драматическим для него образом. И это наступит очень скоро", - сказал председатель кабмина.
Он заявил, что вето президента не остановит правительство на пути взятия кредита, о котором идет речь, но существенно замедлит его. "Мы начинаем заседание правительства, на котором примем постановление, на основании которого мы реализуем программу. Будет медленнее, будет труднее, иногда надо будет приложить намного больше усилий, но мы это сделаем. Это наш ответ", - сказал премьер.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС
для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.