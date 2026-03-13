Туск экстренно созывает правительство после вето Навроцкого на закон о SAFE

ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает экстренное заседание Кабмина после вето президента Кароля Навроцкого на закон о кредите на вооружение по программе ЕС SAFE.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг Навроцкий наложил на этот закон вето.
"Президент упустил свой шанс проявить себя как патриот. Позор! Завтра в 9 утра (11.00 мск) ответ польского правительства на внеочередном заседании совета министров", - написал Туск на платформе Х.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.