09:01 13.03.2026
Туск экстренно созывает правительство после вето Навроцкого на закон о SAFE
Туск экстренно созывает правительство после вето Навроцкого на закон о SAFE
Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает экстренное заседание Кабмина после вето президента Кароля Навроцкого на закон о кредите на вооружение по программе... РИА Новости, 13.03.2026
Туск экстренно созывает правительство после вето Навроцкого на закон о SAFE

ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает экстренное заседание Кабмина после вето президента Кароля Навроцкого на закон о кредите на вооружение по программе ЕС SAFE.
Европейская комиссия в январе одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. В четверг Навроцкий наложил на этот закон вето.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Ближневосточный конфликт создал риск поставкам оружия ЕС, считают в Польше
12 марта, 15:15
"Президент упустил свой шанс проявить себя как патриот. Позор! Завтра в 9 утра (11.00 мск) ответ польского правительства на внеочередном заседании совета министров", - написал Туск на платформе Х.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Граница Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Польша ввела в эксплуатацию "антидроновый щит" на границе с Белоруссией
12 марта, 14:16
 
