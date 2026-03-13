https://ria.ru/20260313/turtsija-2080366798.html
Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в марте, сообщил источник
Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в марте, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2026
Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в марте, сообщил источник
Турецкая сторона рассчитывает принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в течение марта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T00:49:00+03:00
2026-03-13T00:49:00+03:00
2026-03-13T00:49:00+03:00
в мире
украина
турция
россия
хакан фидан
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg
https://ria.ru/20260310/erdogan-2079793790.html
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080089302.html
украина
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f882adeefa3e5e3aedd3cd5ddc790e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, россия, хакан фидан, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Турция, Россия, Хакан Фидан, Мирный план США по Украине
Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в марте, сообщил источник
РИА Новости: Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в течение марта