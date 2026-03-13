Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в марте, сообщил источник

АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в течение марта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Рассчитываем, что очень скоро, в течение этого месяца", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда турецкая сторона рассчитывает на возобновление переговорного процесса.