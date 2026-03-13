Рейтинг@Mail.ru
Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в марте, сообщил источник - РИА Новости, 13.03.2026
00:49 13.03.2026
Турция рассчитывает принять переговоры по Украине в марте, сообщил источник
Турецкая сторона рассчитывает принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в течение марта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 13.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 13 мар - РИА Новости. Турецкая сторона рассчитывает принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине в течение марта, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в четверг, что его страна готова вновь предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
"Рассчитываем, что очень скоро, в течение этого месяца", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда турецкая сторона рассчитывает на возобновление переговорного процесса.
Как ранее сообщал РИА Новости турецкий дипломатический источник, Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
