Россиян предостерегли от покупки услуг у несертифицированных гидов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россиян не следует рисковать и покупать такие услуги, как полеты на дельтапланах и кайтах у несертифицированными гидов во время отдыха за рубежом, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

"Приобретение на пляжах экскурсионных туров, которые выполняются не сертифицированными, не профессиональными гидами: всякие полеты на дельтапланах, на кайтах, которые прикреплены плохо к катерам, и люди могут свалиться в море - это очень опасная история. Надо предостерегать всегда туристов от этого", - сказал Арутюнов, отвечая на вопрос об отдыхе за рубежом.

По его словам, такие услуги могут стоить дешево, однако в случае опасности для жизни такие гиды, как правило, не обладают навыками спасения.