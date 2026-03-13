В Росгосцирке произошел бум рождаемости

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бум рождаемости произошел в Росгосцирке, впервые в цирковых программах на свет появились сразу семь малышей, сообщили в пресс-службе организации.
"Бум рождаемости в Росгосцирке. Впервые в истории компании на свет появилось сразу семь малышей", - говорится в Тelegram-канале Росгосцирка.
Как отметили в пресс-службе, в 2025 году в Росгосцирке родились два яка, три дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка - черная хохлатая мангобей. По словам ветеринаров, в 2024 году пополнение произошло лишь дважды, а до этого ни разу.
Так, черная хохлатая мангобей родилась в Тюменском цирке у артистов программы "Империя львиц", ее назвали Фрося.
"Мангобеи — редкий вид африканских приматов, и создать устойчивую пару у них непросто: партнеры должны буквально выбрать друг друга", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что пополнение произошло и в семье экзотических артистов совместного шоу Росгосцирка и продюсерского центра Гии Эрадзе "Бурлеск": лама Нона родила девочку, которую назвали Белочка. Новорожденную оберегают дрессировщики, а ветеринары внимательно следят за ее здоровьем.
Кроме того, на гастролях цирковой программы "Дикая планета" у яка Виты появился малыш, а в цирке Филатовых на свет появились сразу три дикобраза.
В пресс-службе подчеркнули, что разведение животных не является целью цирковых программ, но появление потомства служит важным показателем того, что животные чувствуют себя спокойно: находятся в благоприятной среде и живут в стабильных условиях рядом со своими наставниками.
"Каждое такое пополнение - большая радость для всей цирковой семьи. Наши дрессировщики работают с животными долгие годы, наблюдают, как они растут, формируют пары, появляются малыши. Это всегда очень трогательный момент и важная часть жизни коллектива", — заключил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.