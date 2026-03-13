В Росгосцирке произошел бум рождаемости

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бум рождаемости произошел в Росгосцирке, впервые в цирковых программах на свет появились сразу семь малышей, сообщили в пресс-службе организации.

"Бум рождаемости в Росгосцирке . Впервые в истории компании на свет появилось сразу семь малышей", - говорится в Тelegram-канале Росгосцирка.

Как отметили в пресс-службе, в 2025 году в Росгосцирке родились два яка, три дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка - черная хохлатая мангобей. По словам ветеринаров, в 2024 году пополнение произошло лишь дважды, а до этого ни разу.

Так, черная хохлатая мангобей родилась в Тюменском цирке у артистов программы "Империя львиц", ее назвали Фрося.

"Мангобеи — редкий вид африканских приматов, и создать устойчивую пару у них непросто: партнеры должны буквально выбрать друг друга", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что пополнение произошло и в семье экзотических артистов совместного шоу Росгосцирка и продюсерского центра Гии Эрадзе "Бурлеск": лама Нона родила девочку, которую назвали Белочка. Новорожденную оберегают дрессировщики, а ветеринары внимательно следят за ее здоровьем.

Кроме того, на гастролях цирковой программы "Дикая планета" у яка Виты появился малыш, а в цирке Филатовых на свет появились сразу три дикобраза.

В пресс-службе подчеркнули, что разведение животных не является целью цирковых программ, но появление потомства служит важным показателем того, что животные чувствуют себя спокойно: находятся в благоприятной среде и живут в стабильных условиях рядом со своими наставниками.