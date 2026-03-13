Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:16 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/tsirk-2080579346.html
В Росгосцирке произошел бум рождаемости
хорошие новости
гия эрадзе
сергей беляков (росгосцирк)
росгосцирк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756168933_0:40:650:407_1920x0_80_0_0_143b7d6072e14b82f51f5b52bbba5057.jpg
https://ria.ru/20260313/podsnezhniki-2080523435.html
https://ria.ru/20260310/fond-2079704370.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756168933_77:0:650:430_1920x0_80_0_0_9569486b79fb3c0c922baea1badee457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : ФКП "Росгосцирк"Артистка Росгосцирка Анастасия Дементьева-Корнилова стала "Принцессой цирка"
Артистка Росгосцирка Анастасия Дементьева-Корнилова стала Принцессой цирка - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : ФКП "Росгосцирк"
Артистка Росгосцирка Анастасия Дементьева-Корнилова стала "Принцессой цирка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бум рождаемости произошел в Росгосцирке, впервые в цирковых программах на свет появились сразу семь малышей, сообщили в пресс-службе организации.
"Бум рождаемости в Росгосцирке. Впервые в истории компании на свет появилось сразу семь малышей", - говорится в Тelegram-канале Росгосцирка.
Первые подснежники расцвели в Аптекарском огороде. 13 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В Аптекарском огороде расцвели первые подснежники
Вчера, 16:34
Как отметили в пресс-службе, в 2025 году в Росгосцирке родились два яка, три дикобраза, лама и редкая африканская обезьянка - черная хохлатая мангобей. По словам ветеринаров, в 2024 году пополнение произошло лишь дважды, а до этого ни разу.
Так, черная хохлатая мангобей родилась в Тюменском цирке у артистов программы "Империя львиц", ее назвали Фрося.
"Мангобеи — редкий вид африканских приматов, и создать устойчивую пару у них непросто: партнеры должны буквально выбрать друг друга", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что пополнение произошло и в семье экзотических артистов совместного шоу Росгосцирка и продюсерского центра Гии Эрадзе "Бурлеск": лама Нона родила девочку, которую назвали Белочка. Новорожденную оберегают дрессировщики, а ветеринары внимательно следят за ее здоровьем.
Кроме того, на гастролях цирковой программы "Дикая планета" у яка Виты появился малыш, а в цирке Филатовых на свет появились сразу три дикобраза.
В пресс-службе подчеркнули, что разведение животных не является целью цирковых программ, но появление потомства служит важным показателем того, что животные чувствуют себя спокойно: находятся в благоприятной среде и живут в стабильных условиях рядом со своими наставниками.
"Каждое такое пополнение - большая радость для всей цирковой семьи. Наши дрессировщики работают с животными долгие годы, наблюдают, как они растут, формируют пары, появляются малыши. Это всегда очень трогательный момент и важная часть жизни коллектива", — заключил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.
Как утешают спасенную на Ладожском озере новорожденную нерпу - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Специалисты показали, как утешают нерпу, найденную на Ладожском озере
10 марта, 14:48
 
Хорошие новостиГия ЭрадзеСергей Беляков (Росгосцирк)РосгосциркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала