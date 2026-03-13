ЦАХАЛ объявила об операции против иранского правительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ атакует объекты иранского правительства в Тегеране, сообщила пресс-служба израильской армии.
"Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране", — рассказали военные.
Министр обороны страны Исраэль Кац ранее утверждал, что новый руководитель Ирана станет "безоговорочной целью для ликвидации".
Утром в пятницу ЦАХАЛ заявляла о запуске ракет из ИРИ в сторону Израиля. Верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи накануне предупредил, что Тегеран будет мстить за жертв ударов со стороны Вашингтона и Тель-Авива.
Кампания США и Израиля против Ирана идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.