Опрос: большинство британцев не верят в способность армии защищать страну

ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости. Всего около трети британцев считают, что вооруженные силы страны смогут ее защитить в случае конфликта, следует из опроса, проведенного компанией YouGov.

По данным опроса, только 36% респондентов "уверены в способности вооруженных сил защитить страну". Однозначно верят в силу британской армии только 5% опрошенных.

Большинство опрошенных - 54% - практически не верят в способность британской армии эффективно защищать страну.

При этом более половины респондентов – 53% – считают, что "третья мировая война" начнется в течение следующих 5-10 лет, что на 12 пунктов больше, чем в апреле прошлого года.