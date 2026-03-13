Опрос: большинство британцев не верят в способность армии защищать страну
Всего около трети британцев считают, что вооруженные силы страны смогут ее защитить в случае конфликта, следует из опроса, проведенного компанией YouGov. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:15:00+03:00
YouGov: 54% британцев не верят в способность армии эффективно защищать страну
ЛОНДОН, 13 мар - РИА Новости. Всего около трети британцев считают, что вооруженные силы страны смогут ее защитить в случае конфликта, следует из опроса, проведенного компанией YouGov.
По данным опроса, только 36% респондентов "уверены в способности вооруженных сил защитить страну". Однозначно верят в силу британской армии только 5% опрошенных.
Большинство опрошенных - 54% - практически не верят в способность британской армии эффективно защищать страну.
При этом более половины респондентов – 53% – считают, что "третья мировая война" начнется в течение следующих 5-10 лет, что на 12 пунктов больше, чем в апреле прошлого года.
Опрос был проведен 10-11 марта 2026 года. Данные о количестве опрошенных и погрешности не приводятся.