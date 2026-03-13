18:00 13.03.2026
Страны Персидского залива хорошо отражают удары Ирана, заявил Трамп
Трамп: страны Персидского залива хорошо отражают ответные удары Ирана

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что государства Персидского залива очень хорошо справляются с отражением ответных ударов со стороны Ирана.
"Страны Персидского залива проделывают прекрасную работу по собственной защите", - сказал Трамп журналисту телеканала Fox News Брайану Килмиду.
Трамп подчеркнул, что страны Персидского залива располагают прекрасными зенитно-ракетными комплексами Patriot. Американский лидер отметил, что они уничтожают практически 100% целей, вне зависимости от того, на что направлены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В начале марта официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не занимался обогащением урана на момент атаки, заявление о том, что страна близка к созданию ядерного оружия, ложно.
