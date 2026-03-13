Страны Персидского залива хорошо отражают удары Ирана, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что государства Персидского залива очень хорошо справляются с отражением ответных ударов со стороны Ирана.

Трамп подчеркнул, что страны Персидского залива располагают прекрасными зенитно-ракетными комплексами Patriot. Американский лидер отметил, что они уничтожают практически 100% целей, вне зависимости от того, на что направлены.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Начало военной операции Вашингтон Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.