Страны Персидского залива хорошо отражают удары Ирана, заявил Трамп
Страны Персидского залива хорошо отражают удары Ирана, заявил Трамп - РИА Новости, 13.03.2026
Страны Персидского залива хорошо отражают удары Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что государства Персидского залива очень хорошо справляются с отражением ответных ударов со стороны Ирана.
2026-03-13T18:00:00+03:00
2026-03-13T18:00:00+03:00
2026-03-13T18:00:00+03:00
в мире, иран, сша, персидский залив, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Персидский залив, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Страны Персидского залива хорошо отражают удары Ирана, заявил Трамп
Трамп: страны Персидского залива хорошо отражают ответные удары Ирана
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что государства Персидского залива очень хорошо справляются с отражением ответных ударов со стороны Ирана.
"Страны Персидского залива
проделывают прекрасную работу по собственной защите", - сказал Трамп
журналисту телеканала Fox News
Брайану Килмиду.
Трамп подчеркнул, что страны Персидского залива располагают прекрасными зенитно-ракетными комплексами Patriot. Американский лидер отметил, что они уничтожают практически 100% целей, вне зависимости от того, на что направлены.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В начале марта официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран не занимался обогащением урана на момент атаки, заявление о том, что страна близка к созданию ядерного оружия, ложно.